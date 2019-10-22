شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الفوج الأخير لبعثة جينيراسيون استعدادا لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل إلى القاهرة صباح اليوم الفوج الأخير من بعثة فريق جينيراسيون فوت السنغالى، استعدادا لخوض مواجهة الزمالك المقرر لها يوم الخميس المقبل، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا.

ووصل فجر اليوم الـ5 لاعبين الذين شاركوا مع منتخب السنغال للمحليين فى مباراة غينيا، والتى خسرها منتخب السنغال بركلات الترجيح 3 /1 فى تصفيات أمم أفريقيا للمحليين.

وكانت بعثة الفريق السنغالى قد وصلت القاهرة على 3 أفواج استعدادا لمواجهة الزمالك يوم الخميس، ومن المنتظر أن يصل رئيس النادى للقاهرة خلال الساعات المقبلة لمؤازرة فريقه فى المباراة المهمة.

ويخوض جينيراسيون تدريبه الأساسى الأربعاء المقبل على ملعب السلام الذى يستضيف اللقاء، الذى يبحث فيه الزمالك عن تحقيق الانتصار وتعويض خسارة الذهاب بهدفين مقابل هدف.