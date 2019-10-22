سوبر كورة.. 3 لاعبين ينتظرون فرمان فايلر قبل الانضمام للأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى مناقشة ملف الصفقات الجديدة التى من المفترض أن يبرمها الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، مستغلاً فترة توقف بطولة الدورى العام لمدة شهر بسبب ارتباطات المنتخب الأولمبى والأول. ورفض فايلر طوال الفترة الماضية الالتفات لأى ملف بخلاف مباريات الفريق المتلاحقة بما فيها ملف الصفقات الجديدة، إلا أن المدرب السويسرى فتح الباب أمام تحديد احتياجاته الفنية مستغلاً فترة توقف الدورى العام. لمعرفة اللاعبين الذين ينتظرون فرمان فايلر قبل الانضمام للأهلى عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

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