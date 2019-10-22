شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الإسماعيلى تصوت بــ"نعم" على جدول الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق أعضاء الجمعية العمومية للنادى الإسماعيلى على جدول الأعمال بالإجماع، الذى تمت مناقشته صباح اليوم، وذلك بعد اكتمال النصاب القانونى للجمعية.

وضم جدول الأعمال التى استعرضه مصطفى شلة مراقب الحسابات وسط حضور أعضاء مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان عدة بنود جاء أبرزها على النحو التالى:

- التصديق على محضر الاجتماع السابق.

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- النظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالى الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

- اعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، وتعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمدير المالى.

- اعتماد الخطة المالية المقبلة، التى تشمل زيادة عدد أكاديميات النادى مع فتح باب الدعم الإنشائى للنادى الاجتماعى الجديد من أجل افتتاحه العام الجارى، مع تدعيم الفريق الأول بلاعبين على مستوى عال وتوفير كل متطلبات قطاع الناشئين والاهتمام بكل الألعاب الأخرى.