شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أهداف حصاد آخر مواجهة بين إنبى وأسوان منذ عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دقات الثالثة من مساء اليوم يلتقى فريق أسوان مع نظيره إنبى فى إطار مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدورى الممتاز.

وكان فريق أسوان قد هبط لدورى المظاليم فى موسم 2016 / 2017، لكنه عاد للأضواء مرة أخرى هذا الموسم، بعد أن نجح فى الحصول على بطاقة الصعود للعب مع الكبار.

وكانت آخر مباراة جمعت إنبى مع أسوان قد أقيمت 20 مايو 2017، فى إطار الجولة التاسعة والعشرين من المسابقة المحلية، وانتهى اللقاء بهزيمة تماسيح النيل بثلاثية نظيفة، أحرزها عمرو مرعى فى الدقيقة 16، ومحمد بسيونى فى الدقيقة 50، وماريو مارتينيز فى الدقيقة 85.

ويحتل أسوان المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب 3 مباريات لم يفز وتعادل فى لقاء وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف فيما يحتل إنبى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب 4 مباريات تعادل فى لقاء وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكه 8 أهداف.