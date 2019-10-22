شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتخلف عن التواجد فى المطار ويتدرب فى التتش عصراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخلف فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى عن الحضور لمطار القاهرة الدولى تمهيداً للسفر للجونة، بعد اتخاذ الإدارة الحمراء قراراً بعدم خوض المباراة، على خلفية إصدار النادى بيان رسمى أكد فيه أنه لن يخوض أى مباراة فى الدورى قبل مباراة القمة التى تم تأجيلها لدواع أمنية بعد أن كان مُقرر إقامتها يوم السبت الماضى.

وحجز مسئولو الأهلى فى وقت سابق تذاكر الطيران للجونة وكذلك فندق الإقامة، حيث كان موعد الإقلاع فى تمام الساعة 11:45 ، إلا أنه لم يتواجد أى شخص من الأهلى فى المطار بعد إبلاغ اللاعبين بعدم التوجه للمطار، والانتظام فى النادى الساعة الرابعة لخوض تدريبات الفريق بشكل عادى.