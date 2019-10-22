شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة عن تأجيل مباراة الأهلى: ننتظر الأحمر غدا فى ملعب المباراة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ الجهاز الفنى للجونة لاعبى الفريق بخوض المران مساء اليوم، وبالتحديد فى تمام الخامسة مساء، استعداداً لمواجهة الأهلى، المقرر إقامتها غداً الأربعاء فى بطولة الدورى العام.
ويدخل نادى الجونة معسكراً مغلقاً بعد انتهاء المران حتى موعد مباراة الغد، فيما أكدت إدارة النادى أن فريقها سيتواجد فى الملعب غداً بعد رفض اتحاد الكرة طلب النادى بتأجيل المباراة.
ويرفض الأهلى خوض المواجهة حتى الآن بعد إصدار بيان أكد فيه رفضه لعب أى مباراة قبل مواجهة الزمالك فى القمة، والتى كان من المفترض إقامتها يوم السبت الماضى، إلا أنه تم تأجيلها لدواع أمنية.
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