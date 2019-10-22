شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الله لـ "تايم سبورت": الإنتاج الحربى لن يفرط فى حقوقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد عبد الله المدرب العام للإنتاج الحربى إن ناديه لن يفرط فى حقوقه المشروعة بمسابقة عنوانها العدالة والشفافية.

وتابع محمد عبد الله فى مداخلة هاتفية لقناة "تايم سبورت" مع الإعلامية ميرهان عمرو "هناك حالة استياء شديدة داخل الإنتاج الحربى من الأخطاء التحكيمية التى أثرت علينا وتحدثنا كجهاز فنى مع خالد مهدى مدير الكرة واللواء أشرف عامر رئيس النادى لبحث التصعيد للحفاظ على حقوقنا".

ويضيف المدرب العام للإنتاج الحربى "عايزين حقنا، الأخطاء المتكررة للحكام تعطل مسيرة الفريق، نبحث عن عدالة وشفافية فى المسابقة، لدينا ركلة جزاء واضحة لم تحتسب أمام بيراميدز كانت من الممكن أن تؤثر فى نتيجة اللقاء".

وعن اختلاف أداء الإنتاج فى الشوط الثانى أمام بيراميدز قال عبد الله "مختار مختار عنف اللاعبين بين الشوطين وطالبهم بتحسين الأداء وهز شباك بيراميدز وهو ما تحقق أمام فريق كبير ويضم كوكبة من النجوم".

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وعن ظهور باسم مرسى مع الإنتاج قال محمد عبد الله "فترة توقف الدورى هى المفتاح السحرى لعودة باسم مرسى وسيكون إضافة قوية مع ظهوره مع الفريق بعد تعافيه من إصابة جزع الرباط الداخلى للركبة التى تعرض لها فى ودية الشمس لأن اللاعب يتطلع للمشاركة باستمرار للعودة للمنتخب".

ويعقد ظهر اليوم الثلاثاء اللواء أشرف عامر رئيس نادى الإنتاج الحربى اجتماعاً مع خالد مهدى مديرالكرة بالفريق لبحث الخطوات التصعيدية المنتظراتخاذها ضد لجنة الحكام باتحاد الكرة.

وتلقى الإنتاج الحربى هزيمة أمام بيراميدز بنتيجة 3-2، حيث سجل عبدالله السعيد الهدف الأول لبيراميدزفي الدقيقة 40 وعزز إيريك تراوي التقدم لفريقه في الدقيقة 45، وأحرزعبدالله السعيد الهدف الثاني له في المباراة والثالث لبيراميدز في الدقيقة 65، فيما سجل معاذ الحناوي الهدف الأول للإنتاج في الدقيقة 79 من ركلة جزاء، وقلص محمد فييرا الفارق للعجلات الحربية في الدقيقة 83 فى المباراة التى جرت على استاد السلام بالجولة الخامسة للدورى، وحقق الإنتاج الحربى فوزين وتلقى ثلاثة هزائم منذ انطلاق مسابقة الدورى الممتاز.

ويحتل فريق بيراميدز صدارة ترتيب جدول الدورى مؤقتًا برصيد 11 نقطة، فيما تجمد رصيد الإنتاج الحربى عند النقطة رقم 6 فى المركز التاسع.