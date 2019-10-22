المنتخب يستخرج 40 تأشيرة للاعبين قبل السفر إلى جزر القمر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد بركات مدير المنتخب الوطنى أن الجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى استقر على حصر دائرة اختياراته ما بين 40 لاعبا، للمفاضلة بينهم خلال المرحلة المقبلة، واختيار أفضل العناصر الإيجابية التى تخدم الفريق الوطنى للمشاركة فى المباراتين الرسميتن أمام منتخبى كينيا وجزر القمر خلال المدة الزمنية القصيرة يومى 14 و18 نوفمبر المقبل فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية.
وقال مدير المنتخب إن هذا العدد هو نتاج متابعة حسام البدرى وجهازه المعاون طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر لجميع المباريات سواء المحلية أو الدوريات الأجنبية الخاصة بلاعبينا المحترفين، مؤكدا أنه يعكف حاليا على تجهيز أوراق هذه القائمة المبدئية التى حددها الجهاز الفنى وشملت 40 لاعبا واستخراج تصاريح وتأشيرات السفر حتى يكون الجميع رهن إشارة الجهاز الفني لحين إعلان القائمة النهائية التي تخوض مواجهتى كينيا وجزر القمر.
وأضاف أنه يسعى بكل الطرق لتهيئة المناخ الصحى للجهاز الفنى وإنهاء الأمور الإدارية الخاصة بمعسكر كينيا ورحلة المعسكر الخارجى الخاص برحلة جزر القمر.
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