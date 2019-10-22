شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. لينا عرابى نجمة السلاح: نفسى أكون مذيعة.. وبحب الغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققها، ويظهر فيه اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن. نجمة اليوم هى لينا عرابى نجمة منتخب السلاح فكان معها الحوار التالى: ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ الغناء.. فأنا أحب الغناء كثيرا ومن يعرفنى يقول لى إن صوتى حلو فى الغناء.

لينا عرابى ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ السمك.. بحب أعمل السمك بكل أنواعه.. فهو أصلا أكلتى المفضلة. من نجمك المفضل؟ محمد منير .. بحبه قوى وعلى طول بسمع ألبوماته وأدندن معها. Advertisements لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟ مذيعة .. خاصة أنى بدرس إعلام وأتمنى أنى أكون مذيعة فى يوم بجانب اللعب.

لينا عرابى لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟ أه ممكن .. أنا مبحبش المعاكسات وبتستفزنى. مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟ دنيا سمير غانم .. بحبها جدا والناس بتشبهنى بيها.

لينا عرابى بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال ؟ الكاجوال طبعا .. بحكم مجالى الرياضى.

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