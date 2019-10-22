شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. توافد أعضاء عمومية الإسماعيلى لإجراء الانتخابات التكميلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ صباح اليوم الثلاثاء بالتحديد فى تمام التاسعة، توافد أعضاء الجمعية العمومية للنادى الإسماعيلى بحديقة رضا لتسجيل حضورهم، سعيا لإجراء الانتخابات التكميلية باختيار عضو مجلس إدارة جديد تحت السن.

جاء ذلك فى أعقاب الاستقالة التى تقدم بها مصطفى أميرو من عضوية المجلس.

وكان مجلس الإسماعيلى قد فتح باب الترشح على مقعد العضوية تحت السن فى سبتمبر الماضى ولم يتقدم سوى محمد إبراهيم عبد الرحيم ليفوز بالتزكية.

ويعمل العضو الجديد بمجلس الإسماعيلى محاميا، وحاصل على درجة الماجستير فى القانون ولاعب كرة قدم سابق ونجل الأستاذ إبراهيم عبد الرحيم المحامى وعضو مجلس إدارة النادى الإسماعيلى السابق وعضو مجلس إدارة النقابة العامة للمحامين.

ومن المقرر أن تتم مناقشة واعتماد بنود الميزانية عن العام المنقضى حال اكتمال النصاب القانونى لها.

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وفاز الإسماعيلى على الجونة بهدف دون رد ثم سقط أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف قبل أن يعود ويفوز على وادى دجلة بمسابقة الدورى بهدف دون رد ثم خسر من حرس الحدود بهدف دون رد.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الجزيرة الإماراتى المقرر لها غدا الأربعاء فى ذهاب دور الـ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، على استاد الإسماعيلية.



جانب من العمومية



حضور مكثف فى عمومية الاسماعيلى