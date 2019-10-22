شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام لـ تماسيح النيل وإنبى فى الدورى الممتاز.. قبل مواجهة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر الجماهير المتابعة للدورى المصرى المواجهة بين فريقى أسوان وإنبى، المحدد لها الثالثة عصر اليوم الثلاثاء على استاد أسوان، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدورى الممتاز.

ويسعى الفريقان فى هذه المواجهة إلى تصحيح الأوضاع، خاصة أن كلاهما فى قاع ترتيب الدورى ويدخلان اللقاء بمعنويات منخفضة.

تلقى أسوان خسارة ثقيلة أمام الأهلى فى الظهور الأخير بخماسية مقابل هدف وحيد لتماسيح النيل، بينما خسر إنبى من الإنتاج الحربى فى الجولة الماضية.

ويرصد الخليج 365 7 أرقام لـ"أسوان وإنبى" فى الدورى الممتاز بالجدول التالى: