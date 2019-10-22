شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين رفيق عضوا بالمكتب التنفيذى للاتحاد العربى للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق الاتحاد العربى للمصارعة، خلال جمعيته العمومية على اختيار نرمين رفيق عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى، لعضوية المكتب التنفيذى للاتحاد العربى فى دورته الحالية.

وجاء اختيار نرمين رفيق بعد مشاركة المصارعة النسائية لأول مرة فى بطولة عربية، ما يؤكد دور مصر الفاعل فى المصارعة العربية.

من جانبها أكدت عضو مجلس المكتب التنفيذى للاتحاد العربى، وعضو لجنة المرأة بالاتحاد الدولى، أن فؤاد المسكوت رئيس الاتحاد الأفريقى يسعى دائما لدعم منظومة المصارعة العربية والأفريقية، ومن المنتظر أن يعلن عن مفاجأة من العيار الثقيل تؤكد حبه وتقديره للدولة والمصارعة المصرية.

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وحرصت نرمين رفيق على توجيه الشكر إلى رؤساء اتحادات السودان وسوريا واليمن والأردن والعراق والمغرب لموافقتهم على حضور الاجتماع نيابة عن هانى عبد الفتاح نائب رئيس الاتحاد المصرى والذى فوضها لتنوب عنه.



نرمين رفيق فى اجتماع الاتحاد العربى