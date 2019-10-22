- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين رفيق عضوا بالمكتب التنفيذى للاتحاد العربى للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق الاتحاد العربى للمصارعة، خلال جمعيته العمومية على اختيار نرمين رفيق عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى، لعضوية المكتب التنفيذى للاتحاد العربى فى دورته الحالية.
وجاء اختيار نرمين رفيق بعد مشاركة المصارعة النسائية لأول مرة فى بطولة عربية، ما يؤكد دور مصر الفاعل فى المصارعة العربية.
من جانبها أكدت عضو مجلس المكتب التنفيذى للاتحاد العربى، وعضو لجنة المرأة بالاتحاد الدولى، أن فؤاد المسكوت رئيس الاتحاد الأفريقى يسعى دائما لدعم منظومة المصارعة العربية والأفريقية، ومن المنتظر أن يعلن عن مفاجأة من العيار الثقيل تؤكد حبه وتقديره للدولة والمصارعة المصرية.
وحرصت نرمين رفيق على توجيه الشكر إلى رؤساء اتحادات السودان وسوريا واليمن والأردن والعراق والمغرب لموافقتهم على حضور الاجتماع نيابة عن هانى عبد الفتاح نائب رئيس الاتحاد المصرى والذى فوضها لتنوب عنه.
نرمين رفيق فى اجتماع الاتحاد العربى
الجمعية العمومية للاتحاد العربى للمصارعة
كانت هذه تفاصيل خبر نرمين رفيق عضوا بالمكتب التنفيذى للاتحاد العربى للمصارعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.