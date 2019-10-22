شكرا لقرائتكم خبر عن ماهر همام لـ"سوبر كورة": ولاد الأهلى مؤدبين وكهربا لا يصلح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث ماهر همام مدافع الأهلى وأحد نجوم الجيل الذهبى للقعلة الحمراء عن العديد من الملفات الكروية الساخنة التى تشغل بال الجماهير، والتى يأتى على رأسها رأيه فى انتقال "كهربا" إلى القلعة الحمراء وعدم التزام صالح جمعة، واختيارات حسام البدرى للمنتخب الوطنى. وفتح ماهر همام قلبه لـ"سوبر كورة" بدون دبلوماسية وأطلق قذائفه فى كل الاتجاهات. لقراءة حوار ماهر همام كاملا عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماهر همام لـ"سوبر كورة": ولاد الأهلى مؤدبين وكهربا لا يصلح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.