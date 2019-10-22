المنتخب: قائمة أولية من 40 لاعبا لمباراتي كينيا وجزر القمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

أكد محمد بركات، مدير المنتخب الوطني، أن هناك 40 لاعبًا في دائرة اختيارت الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام البدري للمفاضلة بينهم، خلال المرحلة المقبلة لاختيار أفضل العناصر الإيجابية التي تخدم الفريق الوطني للمشاركة في المباراتين الرسميتين أمام منتخبي كينيا وجزر القمر.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الوطني مع كينيا وجزر القمر يومي ١٤ و١٨ نوفمبر المقبل في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وقال مدير المنتخب إن هذا العدد هو نتاج متابعة البدري وجهازه المعاون طارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر لجميع المباريات، سواء المحلية أو الدوريات الأجنبية الخاصة بلاعبينا المحترفين، مؤكدا أنه يعكف حاليا في تجهيز أوراق هذه القائمة المبدئية التي حددها الجهاز الفني وشملت ٤٠ لاعبا واستخراج تصاريح وتأشيرات السفر حتى يكون الجميع رهن إشارة الجهاز الفني لحين إعلان القائمة النهائية التي تخوض مواجهتي كينيا وجزر القمر.

وأضاف أنه يسعى بكل الطرق لتهيئة المناخ الصحي للجهاز الفني وإنهاء كل الأمور الإدارية الخاصة بمعسكر كينيا ورحلة المعسكر الخارجي الخاص برحلة جزر القمر.