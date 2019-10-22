محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:
أكد مصدر بالنادي الأهلي، أن الأهلي ألغى حجز فندق الإقامة في مدينة الجونة، ولن يسافر لخوض المباراة.
ومن المقرر أن تقام مباراة الجونة والأهلي في تمام الخامسة والنصف مساء الأربعاء، ضمن الجولة الخامسة ببطولة الدوري.
وكان مقررًا أن تقلع طائرة النادي الأهلي في تمام الساعة 11:45 صباحا للتدريب اليوم والمبيت هناك استعدادا للمباراة.
وأوضح مصدر بالنادي الأهلي لمصراوي، أنه تم إبلاغ لاعبي الفريق بالحضور لمران اليوم بملعب مختار التتش في تمام الرابعة عصرًا.
وتمسك الأهلي بموقفه الرافض لخوض المباراة، قبل لعب مباراة القمة أمام الزمالك والتي تأجلت من الجولة الرابعة لأسباب أمنية.
كانت هذه تفاصيل خبر "طائرة الأهلي" تقلع إلى الجونة دون اللاعبين ويلغي حجز الفندق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.