"طائرة الأهلي" تقلع إلى الجونة دون اللاعبين ويلغي حجز الفندق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أكد مصدر بالنادي الأهلي، أن الأهلي ألغى حجز فندق الإقامة في مدينة الجونة، ولن يسافر لخوض المباراة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الجونة والأهلي في تمام الخامسة والنصف مساء الأربعاء، ضمن الجولة الخامسة ببطولة الدوري.

Advertisements

وكان مقررًا أن تقلع طائرة النادي الأهلي في تمام الساعة 11:45 صباحا للتدريب اليوم والمبيت هناك استعدادا للمباراة.

وأوضح مصدر بالنادي الأهلي لمصراوي، أنه تم إبلاغ لاعبي الفريق بالحضور لمران اليوم بملعب مختار التتش في تمام الرابعة عصرًا.

وتمسك الأهلي بموقفه الرافض لخوض المباراة، قبل لعب مباراة القمة أمام الزمالك والتي تأجلت من الجولة الرابعة لأسباب أمنية.