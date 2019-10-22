اليوم.. الجزيرة يواجه الرفاع البحرينى بالبطولة العربية لكرة السلة

يواجه الفريق الأول لكرة السلة بنادي الجزيرة نظيره الرفاع التونسي مساء اليوم الثلاثاء بدور المجموعات في البطولة العربية لكرة السلة. ويعد الجزيرة والاتحاد السكندري ممثلان مصر في البطولة العربية التي تستضيفها جمعية سلا بالمغرب في الفترة مابين 21 حتى 31 أكتوبر الجاري. 31 أكتوبر الجاري. وكان تلقي نادي الاتحاد السكندري الخسارة من المنيستيري بنتيجة ٨٧/٨١، ومن المقرر أن يواجه الاتحاد السكندري فريق الألماني السوداني في يوم الأربعاء المقبل.

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