توافد أعضاء الجمعية العمومية بالإسماعيلي لاجراء الانتخابات التكميلية

توافد اليوم الثلاثاء فى تمام التاسعة صباحًا أعضاء الجمعية العمومية للنادى الإسماعيلى بحديقة رضا لتسجيل حضورهم ، من أجل اجراء الانتخابات التكميلية باختيار عضو مجلس إدارة جديد تحت السن وسط تشديدات أمنية. جديد تحت السن وسط تشديدات أمنية. جاء ذلك فى أعقاب الاستقالة التى تقدم بها النقيب مصطفى أميرو من عضوية المجلس. المجلس. هذا ومن المقرر أن يتم مناقشة واعتماد بنود الميزانية عن العام المنقضى حال اكتمال النصاب القانونى لها والمُقدر بـ “3333” عضوا والمُسددين حتى 2019-2020 في الوقت الذي بلغت عضويات النادي الفعالة إلى 10000 عضوية.

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