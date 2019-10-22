اليوم .. منافسات 7 مواجهات قوية بدوري القسم الثاني

تقام اليوم 7 مواجهات قوية بدوري القسم الثاني حيث يواجهة بتروجيت نظيرة جمهورية شبين في المباراة المتبقية بمجموعة القاهرة، بجانب 6 لقاءات بمجموعة بحري ضمن منافسات الحولة الأولى.

وجاءت منافسات الجولي الأولي كالتالى :

بلدية المحلة والعاب دمنهور

مالية كفر الزيات وغزل المحلة

الاولمبي ودكرنس

بيلا وفاركو

الحمام والمنصورة

ابوقير والرجاء المطروحي

وتنطلق جميع المباريات في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة. القاهرة، بجانب 6 لقاءات بمجموعة بحري ضمن منافسات الحولة الأولى.وجاءت منافسات الجولي الأولي كالتالى :بلدية المحلة والعاب دمنهورمالية كفر الزيات وغزل المحلةالاولمبي ودكرنسبيلا وفاركوالحمام والمنصورةابوقير والرجاء المطروحيوتنطلق جميع المباريات في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

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