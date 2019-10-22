بركات: حسام البدري يختار قائمة مباراتي كينيا وجزر القمر من 40 لاعبًا

أكد محمد بركات مدير المنتخب الوطني أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري استقر على حصر دائرة اختياراته ما بين ٤٠ لاعبا للمفاضلة بينهم خلال المرحلة المقبلة واختيار أفضل العناصر الإيجابية التي تخدم الفريق الوطني للمشاركة في المباراتين الرسميتن أمام منتخبي كينيا وجزر القمر خلال المدة الزمنية القصيرة يومي ١٤

و١٨ نوفمبر المقبل في تصفيات افريقيا المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية.

وقال مدير المنتخب إن هذا العدد هو نتاج متابعة الكابتن حسام البدري وجهازه المعاون طارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر لجميع المباريات سواء المحلية أو الدوريات الأجنبية الخاصة

بلاعبينا المحترفين، مؤكدا أنه يعكف حاليا في تجهيز أوراق هذه القائمة المبدئية التي حددها الجهاز الفني وشملت ٤٠ لاعبا واستخراج تصاريح وتأشيرات السفر حتى يكون الجميع رهن إشارة الجهاز الفني لحين إعلان القائمة النهائية التي تخوض مواجهتي كينيا وجزر القمر.

أضاف بأنه يسعى بكل الطرق لتهيئة المناخ الصحي للجهاز الفني وإنهاء كافه الأمور الإدارية الخاصة بمعسكر كينيا ورحلة المعسكر الخارجي الخاص برحلة جزر القمر.