يعقد مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان الجمعية العمومية اليوم الثلاثاء فى التاسعة صباحا وسط إجراءات أمنية مشددة بناء على طلب من المجلس خشية التعرض لمكروه من أعضاء الجمعية العمومية بسبب سوء النتائج فى الفترة الأخيرة. وتناقش الجمعية العمومية الميزانية عن العام المنقضى، بجانب اعلان فوز محمد عبدالرحيم بعضوية مجلس الإدارة تحت السن. العام المنقضى، بجانب اعلان فوز محمد عبدالرحيم بعضوية مجلس الإدارة تحت السن. وقد تقدم مصطفى أميرو عضو مجلس الإدارة الأسبق على مقعد تحت السن باستقالته وقد وافق مجلس الإدارة على ذلك. وتبين من الميزانية التى أعدها المحاسب القانونى مصطفى شله مراقب حسابات النادى ان النادى حقق زيادة فى الإيرادات عن المصروفات «فائض الميزانية» ثلاثة ملايين و209 الاف و896 جنيها. وفى شأن مختلف تأكد غياب محمود دونجا لاعب وسط النادى الاسماعيلى عن مباراة الجزيرة الاماراتى غدا الأربعاء فى دور ال١٦ للبطولة العربية بسبب اصابته فى مباراة حرس الحدود فى الدورى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. عمومية الإسماعيلى تناقش الميزانية وتعتمد فوز «عبدالرحيم» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.