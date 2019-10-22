الزمالك يكشف موقفه من مباراتي القمة والسوبر في قطر

رفض مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ما تردد عن وجود اقتراح بإقامة القمة يوم 28 أكتوبر، واصفًا ذلك بأنه تهريج، مشيرًا الى أن الوضع الأمنى فى مصر لا يزال لا يسمح بإقامة المباراة.
هدد رئيس نادى الزمالك بالانسحاب من بطولة الدورىفى حال إلغاء مواجهة الأهلى والجونة، المقرر لها غدًا الأربعاء، مشددًا على أن اللائحة واضحة، وفريق الزمالك واجه المقاولون احترامًا لقرارات اتحاد الكرة، وكذلك احترامًا لقرار الأمن.
كشف «مرتضى» أنه تم إرسال خطابرسمى إلى الاتحاد الأفريقى يتضمن أسباب رفض الزمالك لعب السوبر الأفريقى فى قطر، حيث إن العلاقات الدبلوماسية مقطوعة بين البلدين فى ظل دعم الإرهاب وإيواء الهاربين من مصر والحملات المسعورة الموجهة ضد مصر من خلال القنوات الفضائية التى تدعمها قطر، وطالب الخطاب بأن يقوم الكاف بمراجعة الأمر حرصًا على إقامة المباراة لتكون احتفالية أفريقية.
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