الزمالك يعلن الطوارئ استعدادًا لبطل السنغال

أعلن الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة الصربى ميتشو حالة الطوارئ استعدادًا للقاء جينيراسيون فوت بطل السنغال بعد، غد الخميس، بملعب السلام فى إياب دور ال٣٢ لدورى أبطال أفريقيا.

وعقد «ميتشو» عدة جلسات مع معاونيه دوشان المدرب العام وعصام مرعى، مدرب الفريق، تم خلالها مشاهدة لقاء الذهاب الذى انتهى بخسارة الفريق بهدفين لهدف والوقوف من خلاله على جميع السلبيات ونقاط

القوة والضعف للمنافس بهدف وضع الخطة المناسبة لهذه المواجهة المهمة والمصيرية.

ويؤدى اللاعبون، اليوم، مرانهم فى الخامسة مساء اليوم بمشاركة جميع اللاعبين باستثناء المصابين محمود عبدالعزيز ومحمود عبدالرازق شيكابالا ومحمد حسن بينما يجرى الجهاز الفنى اختبارًا فنيًا للظهير الأيسر عبدالله جمعة والذى إطمأن الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق،

على عدم إصابته بشرخ فى وجه القدم وسيتحدد موقفه من المشاركة من خلال هذا الاختبار بينما تأكدت سلامة محمد عبدالغنى والذى أصبح جاهزًا تمامًا للمشاركة أمام جينيراسيون فوت.

وأكد «ميتشو» أن لقاء بطل السنغال لن يكون سهلًا فى ظل الظروف التى أدت إلى إعادة اللقاء وسنواجه منافسًا عنيدًا يسعى هو الآخر للتأهل إلى دورى المجموعات، مشيرًا إلى أن الفوز على المقاولون العرب سيكون له مردود إيجابى على لاعبى الزمالك رغم اختلاف اللقاءات المحلية عن الأفريقية.