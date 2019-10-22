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رياضة | نجم ريال مدريد يرشح محمد صلاح للفوز بالكرة الذهبية

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فاجأ لوكا مودريتش متوسط ميدان ريال مدريد الإسباني، نجمنا المصري محمد صلاح المحترف في صفوف الإنجليزي بعد إعلان أسماء المرشحين للفوز بالكرة الذهبية.

 

نجم ريال مدريد يرشح محمد صلاح للفوز بالكرة الذهبية

 

وقال مودريتش في تصريحات نقلتها صحيفة ليكيب الفرنسية مساء الإثنين: "من الصعب اختيار واحد من بين 30 لاعبا تم اختيار للترشح على جائزة أفضل لاعب في العالم أو كما يطلق عليها الكرة الذهبية البالون دور".

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وتابع: " بالنسبة لي هنالك 4 أسماء أرشحها للتتويج بالجائزة هذا العام، وهم وفيرجيل فان دايك وليونيل ومحمد صلاح".

 

وكان مودريتش توج بجائزة الكرة الذهبية في الموسم الماضي متفوقا على أسطورة ليونيل ميسي ، ونجم يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو.

 

وضمت قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية كل من

 

محمد صلاح لاعب ليفربول

 

هازارد لاعب ريال مدريد

 

ماركينيوس لاعب سان جيرمان

 

رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي

 

جواو فيلكس لاعب أتلتيكو مدريد

 

السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول

 

الأرجنتيني سيرجيو أجويرو

 

الهولندي فرانكي دي يونج

 

الفرنسي هوجو لوريس

 

الصربي دوشان تاديتش

 

الفرنسي كيليان مبابي

 

الإنجليزي ترينت أليكساندر أرنولد

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الهولندي دوني فان دي بيك

 

الجابوني بيير إيميريك أوباميانج

 

الألماني مارك أندريه تير شتيجن

 

البرتغالي كريستيانو رونالدو

 

البرازيلي أليسون بيكر

 

الهولندي ماتياس دي ليخت

 

الفرنسي كريم بنزيما

 

الهولندي جورجي فينالدوم

 

الهولندي فيرجل فان دايك

 

البرتغالي برناردو سيلفا

 

الكوري الجنوبي هيونج مين سون

 

البولندي روبرت ليفاندوفسكي

 

البرازيلي روبيرتو فيرمينو

 

ليونيل ميسي مهاجم برشلونة

 

رياض محرز لاعب وسط مانشستر سيتي

 

دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي

 

جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد

 

كوليبالي مدافع نابولي

 

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