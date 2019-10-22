رياضة | فرانس فوتبول تتجاهل 15 لاعبا في ترشيحات الكرة الذهبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرانس فوتبول تتجاهل 15 لاعبا في ترشيحات الكرة الذهبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجاهلت مجلة فرانس فوتبول اختيار 15 لاعبًا ضمن دائرة للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية هذا العام بعد أن أعلنت عن 30 مرشحًا في القائمة المبدئية

وضمت القائمة التي تم تجاهلها لوكا مودريتش وسيرجيو راموس ورافائيل فاران وجاريث بيل وتوني كروس (ريال مدريد)، ولويس سواريز وجيرارد بيكيه (برشلونة)، وبول بوجبا (مانشستر يونايتد)، ونيمار دا سيلفا (باريس سان جيرمان)، ونجولو كانتي (تشيلسي)، وماركو رويس وجادون سانشو (بوروسيا دورتموند)، وهاري كين (توتنهام)، ويان أوبلاك (أتلتيكو مدريد)، وأندري روبرتسون (ليفربول)

قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

محمد صلاح لاعب ليفربول

هازارد لاعب ريال مدريد

ماركينيوس لاعب سان جيرمان

رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي

جواو فيلكس لاعب أتلتيكو مدريد

السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول

الأرجنتيني سيرجيو أجويرو

الهولندي فرانكي دي يونج

الفرنسي هوجو لوريس

الصربي دوشان تاديتش

الفرنسي كيليان مبابي

الإنجليزي ترينت أليكساندر أرنولد

الهولندي دوني فان دي بيك

الجابوني بيير إيميريك أوباميانج

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الألماني مارك أندريه تير شتيجن

البرتغالي كريستيانو رونالدو

البرازيلي أليسون بيكر

الهولندي ماتياس دي ليخت

الفرنسي كريم بنزيما

الهولندي جورجي فينالدوم

الهولندي فيرجل فان دايك

البرتغالي برناردو سيلفا

الكوري الجنوبي هيونج مين سون

البولندي روبرت ليفاندوفسكي

البرازيلي روبيرتو فيرمينو

ليونيل ميسي مهاجم برشلونة

رياض محرز لاعب وسط مانشستر سيتي

دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي

جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد

كوليبالي مدافع نابولي