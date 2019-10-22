رياضة | أزمة عنيفة في برشلونة.. وليفربول المستفيد الأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة عنيفة في برشلونة.. وليفربول المستفيد الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار النجم البرازيلي فيليب كوتينيو أزمة جديدة داخل صفوف برشلونة بالرغم من إعارته مطلع الموسم الحالي إلى صفوف بايرن ميونيخ.

وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن كوتينيو أثار أزمة اقتصادية كبرى داخل برشلونة، بعدما انتقل معارًا إلى صفوف بايرن ميونيخ لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة .

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وأوضحت الصحيفة المقربة من برشلونة، أن البلورجانا لا يزال مدين لنادي ليفربول بقيمة صفقة انتقال فيليب كوتينيو من النادي الإنجليزي إلى نظيره الإسباني خلال الموسم قبل الماضي.

وأصاف الصحيفة أن قيمة الصفقة بلغت 94.6 مليون يورو، وهو المبلغ الذي يتوجب على برشلونة سداده إلى ليفربول مقابل كوتينيو الذي تمت إعارته مطلع الموسم الحالي إلى صفوف بايرن ميونيخ الألماني .

وكانت انتشرت الكثير من التقارير الصحفية التي تشير إلى رغبة إدارة البلوجرانا في عدم استعادة خدمات كوتينيو مرة أخرى، وذلك بعدما ظهر دون المستوى خلال الموسم الماضي رفقة الفريق، ليقترب كوتينيو من العودة إلى الدوري الإنجليزي حال قررت إدارة بايرن ميونيخ عدم تفعيل خيار الشراء النهائي بعقد اللاعب، والذي يصل إلى 120 مليون يورو .