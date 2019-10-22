رياضة | رومينيجيه يكشف مصير كوتينيو مع بايرن ميونيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رومينيجيه يكشف مصير كوتينيو مع بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت إدارة برشلونة عدم استعادة خدمات النجم البرازيلي كوتينيو، الذت تم إعارته إلى صفوف بايرن ميوينخ مطلع الموسم الحالي .

وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن نجم برشلونة المعار إلى بايرن ميونيخ، قد ترك انطباعًا جيدًا داخل النادي الألماني، منذ أن أنضم له مطلع الموسم الحالي، ليثير رغبة مسؤولو العملاق البافاري في تفعيل بند خيار الشراء النهائي بعقده .

وقال كارل هاينز رومينجيه الرئيس التنفيذي لبايرن ميوينخ، في مقابلة صحفية أجراها مع مجلة كيكر الألمانية: "فيليب لاعب ذو قدرات رائعة، أنه شخص لطيف للغاية وظهربشكل جيد في النادي ، ونحن سعداء للغاية بانضمامه لنا" .

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وأضاف عندم سئل عما إذا كان بايرن قد خطط لتفعيل خيار الشراء المتفق عليه مع نادي برشلونة :"سنقرر متى يحين الوقت المناسب".

وكانت إدارة برشلونة قد قررت عدم استعادة خدمات اللاعب الحالي في بايرن ميونيخ بعدما ظهر دون المستوى رفقة الفريق خلال الموسم الماضي، ليقترب النجم البرازيلي من العودة إلى الدوري الإنجليزي، حال قررت إدارة بايرن ميونيخ عدم تفعيل بند الشراء النهائي.

علمًا بأن بند عقد الشراء النهائي بعقد اللاعب مع بايرن ميونيخ، تصل قيمته إلى 120 مليون يورو .