رياضة | مباراة المصير لـ زيدان مع ريال مدريد ضد جلطة سراي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباراة المصير لـ زيدان مع ريال مدريد ضد جلطة سراي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب يورك تليكوم المباراة النارية التي ستجمع ريال مدريد ضد جلطة سراي التركي، مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .

وأوضحت صحيفة ماركا الإسبانية، أن الفرنسي زين الدين زيدان سوف يخوض النهائي الأول له في ولايته الثانية مع ريال مدريد ضد جلطة سراي .

وتابعت، أن خسارة ريال مدريد ضد جلطة سراي التركي سوف تحسم بصورة كبيرة مصير زيدان داخل أروقة سانتياجو بيرنابيو، لذلك يلعب النادي الملكي من أجل كل شيئ خلال تلك المواجهة .

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وأشارت الصحيفة المقربة من ريال مدريد، أن اللوس بلانكوس ضد أظهروا علامات ضعف كبيرة وتراجع في المستوى خلال الفترة الأخيرة، لتزداد التساؤولات يومًا بعد يوم عن وضعية زيدان داخل الفريق .

وأنهت الصحيفة المذكورة أعلاه، أن ريال مدريد فقد صدارة الليجا، وبدأ بشكل سيء في دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة المهينة ضد باريس سان جيرمان، والتعادل المرير ضد كلوب بروج في الجولتين الأولى والثانية على التوالي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .

ليتذيل ريال مدريد ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة، متراجعًا بفارق الاهداف عن جلطة سراي التركي، فيما يحتل باريس سان جيرمان الفرنسي الصدارة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، فيما حل كلوب بروج في مركز الوصافة بنقطتين فقط .