رياضة | ريال مدريد يسافر إلى الجحيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يسافر إلى الجحيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق ريال مدريد ضد جلطة سراي التركي، في المباراة التي ستجمعهما مساء اليوم على ملعب يورك تليكوم، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .

وأوضحت صحيفة آس الإسبانية، أن ريال مدريد سيسافر إلى الجحيم، وذلك عندما يواجه نظيره جلطة سراي التركي في العاصمة إسطنبول.

وأشارت، أن ريال مدريد لا يمتلك رفاهية فقد المزيد من النقاط، وأن هناك ضرورة في تحقيق الفوز والعودة بنقاط المباراة الثلاث من أجل عدم تعقيد مهمة التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

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وتابعت الصحيفة المذكورة أعلاه، أن الهزيمة ضد جلطة سراي مساء اليوم، سوف تدخل النادي الملكي في حسابات معقدة من أجل بحث إمكانية التأهل، وذلك بعدما تلقى الفريق هزيمة نكراء ضد باريس سان جيرمان بثلاثية في الجولة الأولى من دور المجموعات، قبل أن يسقط في فخ التعادل على ملعبه ووسط جماهيره ضد كلوب بروج بهدفين لمثلهما .

وأنهت صحيفة آس، أن مهمة ريال مدريد ستكون صعبة للغاية نظرًا لاحتياج جلطة سراي صاحب الأرض والضيافة إلى نقاط المباراة الثلاث، حيث جمع هو الأخر نقطة وحيدة خلال الجولتين الماضيتين، ليحاول استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل الفوز ومواصلة حظوظه في التأهل .