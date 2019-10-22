رياضة | فالفيردي يرفض رحيل نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يرفض رحيل نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني رحيل نجمه كارليس ألينيا خلال الميركاتو الشتوي.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن إرنستو فالفيردي المدير الفني للبلوجرانا يرفض رحيل كارليس ألينيا نجم برشلونة إلى صفوف توتنهام .

وأوضحت الصحيفة المقربة من النادي الكتالوني، أن فالفيردي يعرف قيمة نجم برشلونة جيدًا ويرفض رحيله إلى توتنهام، حيث كان قد منع خروجه في الصيف الماضي لكن الان اللاعب لا يلعب منذ شهرين.

وتابعت الصحيفة المذكورة أعلاه، أن أزمة فالفيردي هي إداركه لقيمة نجم برشلونة، إلا أنه لا يستطيع إشراكه أساسيًا في خط وسط الفريق الذي يتملك العديد من اللاعبين أصحاب المستوى الأول أوروبيًا .

Advertisements

وأنهت موندو ديبورتيفو، أن إدارة برشلونة ستحاول إقناع اللاعب بالبقاء في صفوف الفريق، ورفض جميع العروض المقدمة إليه، مع مشاركته على فترات مع الفريق الأول للبرسا خلال الموسم الحالي.

وعلى صعيد أخر، تمكن برشلونة من اعتلاء قمة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة الأولى خلال هذا الموسم، وذلك بعدما سحق مضيفه إيبار بثلاثية نظيفة في الجولة التاسعة من الليجا، تزامنًا مع سقوط غريمه ريال مدريد في مايوركا بهدف نظيفة .

وارتفع رصيد برشلونة إلى 19 نقطة في صدارة جدول ترتيب البطولة، بفارق نقطة وحيدة عن أقرب ملاحقية ريال مدريد صاحب الوصافة برصيد 18 نقطة .