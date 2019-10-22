رياضة | نجم برشلونة في طريقه للرحيل.. وفرصة ذهبية لـ"فالفيردي"

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كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الثلاثاء أن برشلونة تلقى عرضا من توتنهام هوتسبير الإنجليزي، من أجل بيع نجمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

نجم برشلونة في طريقه للرحيل.. وفرصة ذهبية لـ"فالفيردي"

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن توتنهام هوتسبير يريد التوقيع مع كارليس ألينيا نجم برشلونة الشاب في الفترة المقبلة.

وتابعت الصحيفة الكتالونية: "الأرجنتيني ماوريتسيو بوكتينيو مدرب توتنهام كان يتابعه في الفئات السنية ويريد التوقيع مع اللاعب بدلاً من إيركسن الذي يتوقع خروجه في يناير".

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واختتمت: "فالفيردي يعرف قيمة ألينيا جيداً ومنع خروجه في الصيف الماضي لكن اللاعب لا يلعب منذ شهرين في برشلونة وهو يمثل أزمة كبيرة".

ومنذ أن وصل إلى برشلونة، اللاعب الهولندي فرينكي دي يونج، وتبدو فرص ألينيا في التواجد بمنتصف الملعب قليلة للغاية في ظل تألق الهولندي.

وكان ألينيا منح رقمه "21" إلى الهولندي فرينكي دي يونج عندما تعاقد معه النادي، وتحدث قائلا: "لقد كان قرارًا سهلاً ، إجتمعت معه وأوضح لي كيف كان مولعًا جدًا بهذا الرقم، هو كان سيفعل نفس الشيء لي".