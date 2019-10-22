رياضة | تطورات جديدة في قضية برشلونة وأتليتكو بشأن جريزمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطورات جديدة في قضية برشلونة وأتليتكو بشأن جريزمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصول كلا من برشلونة وأتلتيكو مدريد إلى اتفاق سلام بقيمة 15 مليون يورو وحقوق للاعبين في قضية الفرنسي أنطوان جريزمان.

يقال إن برشلونة وأتلتيكو مدريد قد توصلوا إلى اتفاق سلام بشأن قضية أنطوان جريزمان وستكون بتسديد مبلغ مالي فقط.

تم تغريم برشلونة 300 يورو لعقد محادثات مع جريزمان قبل تخفيض شرط الإفراج عنه من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو.

Advertisements

وفقًا لـ صحيفة "El Mundo" ، يرى الاتفاق أن برشلونة يدفع أتليتكو 15 مليون يورو وحقوق التفاوض لخمسة لاعبين في أتلتيكو ، بما في ذلك ساول وجوزيه جيمينيز.

وتعتبر هذه الحقوق ليست إلزامية للشراء ، لكنها تمنح برشلونة خيار مطابقة أي عرض تتلقاه أتليتكو لهؤلاء اللاعبين.

وافق الناديان على الاحتفاظ برسائل البريد الإلكتروني والمحادثات السرية بين جريزمان وممثليه والتي كشفت أن انتقاله إلى برشلونة قد تأكد في مارس الماضي.