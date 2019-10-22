رياضة | توتنهام يبحث عن منقذه في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توتنهام يبحث عن منقذه في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستهدف نادي توتنهام الإنجليزي التعاقد مع كارليس ألينا لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية في إسبانيا بأن النادي الإنجليزي يسعى لتدعيم خط وسطه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مع تزايد التكهنات حول رحيل الدنماركي كريستيان إريكسين لاعب السبيرز في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأفادت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" بأن ماوريسيو بوتشيتشينو المدير الفني لتوتنهام يرغب في تعزيز خط وسط فريقه وتعويض الرحيل المحتمل لإيريكسين الذي ينتهي تعاقده مع النادي الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري.

وأضافت الصحيفة بأن يعتبره المدرب الأرجنتيني بديلاً عن إريكسن الذي يمكن بيعه في يناير.