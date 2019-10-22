رياضة | تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد جالطة سراي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد جالطة سراي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق ريال مدريد موقعة صعبة مساء اليوم الثلاثاء، وذلك عندما يحل ضيفًا على جالطة سراي التركي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويأمل رجال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في تحقيق الفوز الأول لهم بالبطولة في هذه النسخة حيث تلقى الخسارة أمام باريس سان جيرمان في فرنسا، وتعادل على ملعبه أمام كلوب بروج البلجيكي.

واستقر الفرنسي زين الدين زيدان على التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم، والذي من المتوقع أن يكون كالتالي :-

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حراسة المرمى : كورتوا

خط الدفاع : كارفخال - فاران - سيرجيو راموس - مارسيلو

خط الوسط : كاسيميرو - فالفيردي - توني كروس - خاميس رودريجيز

خط الهجوم : إيدين هازارد - كريم بنزيما