رياضة | مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 22 / 10 / 2019 في الدوري المصري.. وادي دجلة ومصر المقاصة والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 22 / 10 / 2019 في الدوري المصري.. وادي دجلة ومصر المقاصة والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام العديد من المباريات اليوم الثلاثاء 22 / 10 / 2019، ويأتي أبرزها مواجهة وادي دجلة ومصر المقاصة، وأسوان ضد إنبي، لذلك نعرض لكم مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري لمشاهدتها فور إنطلاقها.

ويعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" جدول مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الخامسة"

أسوان ضد إنبي، حيث يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي ضيفًا ثقيلاً على نظيره أسوان، على استاد "أسوان"، عندما تنطلق المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثالثة مساءًا بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات.

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وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT، بصوت المعلق المميز محمد الغياتي، في المباراة التي يديرها تحكيميًا محمد أبو خاطر، ويعاونه الثنائي أحمد نوفل، وصالح محمد، بينما يتولى عصام بكر مسؤولية الحكم الرابع.

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وادي دجلة ومصر المقاصة، حيث يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة نظيره مصر المقاصة، على استاد "بتروسبورت"، عندما تنطلق المباراة في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.

وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT، بصوت المعلق المميز مؤمن حسن، في المباراة التي يديرها تحكيميًا محمد الحنفي، ويعاونه الثنائي أحمد عطية، وسيد نافع، بينما يتولى علي السعيد مسؤولية الحكم الرابع.