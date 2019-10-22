رياضة | عاجل.. شوبير يعلن حل أزمة مباراة الأهلي والجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. شوبير يعلن حل أزمة مباراة الأهلي والجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كذب الإعلامي أحمد شوبير مايقال عن استقالة عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة من منصبه على خلفية أزمة مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري

وأكد شوبير عبر برنامجه الإذاعي أن عمرو الجنايني لم يتقدم باستقالته من رئاسة الجبلاية وكل ما سيخرج في هذا الشأن ليس له أي أساس من الصحة.

وأشار إلى أن أزمة مباراة الأهلي والجونة تم حلها وانتهت بعد تدخل الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة بقرار عدم لعبها غدًا وبالتالي فإن القلعة الحمراء لن تشارك في أي لقاءات بالدوري حتى انتهاء بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة في شهر نوفمبر المقبل.

وأضاف شوبير أن عمرو الجنايني سيعود من أمريكا للاجتماع بوزير الشباب والرياضة للبحث عن حلول جديدة لكل الأزمات التي تطارد الدوري المصري.

كان الأهلي قد رفض المشاركة في مباراة الجونة غدًا على خلفية تأجيل مباراة القمة ضد الزمالك متمسكًا باللعب أمام القلعة البيضاء أولًا من أجل سير المسابقة وجدولها بانتظام شديد.