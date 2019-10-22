رياضة | استقالة عمرو الجنايني من رئاسة الجبلاية.. شوبير يكشف الحقيقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استقالة عمرو الجنايني من رئاسة الجبلاية.. شوبير يكشف الحقيقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى الإعلامي أحمد شوبير ما سيثار عن استقالة عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة من منصبه على خلفية أزمة مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري.

وأكد شوبير عبر برنامجه الإذاعي أن عمرو الجنايني لم يتقدم باستقالته من رئاسة الجبلاية وكل ما سيخرج في هذا الشأن ليس له أي أساس من الصحة.

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وأشار إلى أن أزمة مباراة الأهلي والجونة انتهت بعد تدخل الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة ولن تلعب وبالتالي فإن القلعة الحمراء لن تشارك في أي لقاءات بالدوري حتى انتهاء بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة في شهر نوفمبر المقبل.

وأضاف شوبير أن عمرو الجنايني سيعود من أمريكا للاجتماع بوزير الشباب والرياضة للبحث عن حلول جديدة لكل الأزمات التي تطارد الدوري المصري.

كان الأهلي قد رفض المشاركة في مباراة الجونة غدًا على خلفية تأجيل مباراة القمة ضد الزمالك متمسكًا باللعب أمام القلعة البيضاء أولًا من أجل سير المسابقة وجدولها بانتظام شديد.