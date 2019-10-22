رياضة | انتكاسة في إصابة محمد صلاح قبل مواجهة دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتكاسة في إصابة محمد صلاح قبل مواجهة دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض نادي ليفربول لصدمة كبيرة بعدما نشرت تقارير صحفية إسبانية أخبارا سيئة عن إصابة محمد صلاح التي تعرض لها مؤخرا وأبعدته عن مباراة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

معاناة ليفربول تتواصل في غياب محمد صلاح

وكان محمد صلاح غاب عن مباراة مانشستر يونايتد الأخيرة بسبب معاناته من إصابة على مستوى الكاحل تعرض لها في الدقائق الأخيرة من مواجهة ليستر سيتي في الجولة قبل الماضية من البريمير ليج.

وسقط ليفربول في فخ التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعته بمانشستر يونايتد وأقيمت على ملعب أنفيلد في غياب محمد صلاح.

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وذكر موقع "أنفيلد واتش" الإنجليزي، أن محمد صلاح تعرض لانتكاسة وربما لن يكون متواجدا في مباراة كي آر جينك البلجيكي بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في المباراة المقرر إقامتها غدا الأربعاء.

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بيان مقتضب من ليفربول بشأن إصابة صلاح

من جانبه، نشر نادي ليفربول بيانًا مقتضبًا أشار من خلاله إلى أن محمد صلاح يقترب من اللعب ضد جينك البلجيكي غدا الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، ولكن هذا يعتمد أيضاً على حالته البدنية.

ونقل الموقع الرسمي لليفربول تصريحات للألماني يورجن كلوب مدرب الفريق قال فيها: "صلاح لم يكن جاهزا للمشاركة، هذا هو واقع الأمر.. لم يتدرب صلاح مع الفريق في الفترة الأخيرة، لا أعرف كيف توقع الجميع مشاركته أمام يونايتد، لم تكن لديه فرصة للحاق بالمواجهة، ربما قد يلحق بمباراة الأربعاء، سنرى كيف ستسير الأمور".

ولا شك أن وجود صلاح يعد أمراً مهماً في رحلة ليفربول للدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا الذي حققه في النسخة الماضية، خاصة أن "الريدز" يحتل المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط بعدما خسر أمام نابولي 0-2، قبل أن يفوز على بطريقة درامية على ريد بول 4-3.



وأصبحت مهمة ليفربول في بلجيكا صعبة خاصة أن جينك في رصيده نقطة واحدة من أول مباراتين أمام بالخسارة أمام ريد بول، والتعادل مع نابولي، حيث يسعى إلى استغلال خوض المباراة على أرضه ووسط جمهوره للتفوق على حامل اللقب.