شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الهلال السعودي والسد القطري اليوم والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

Advertisements يواجه نادي الهلال السعودي نظيره نادي السد القطري في مباراة الإياب ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال آسيا، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب استاد مدينة جامعة الملك سعود الرياضية. نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين حيث حقق نادي الهلال السعودي في مباراة الذهاب الفوز على السد بأربعة أهداف مقابل هدف. موعد المباراة والقنوات الناقلة وتقام مباراة اليوم بين الهلال والسد ،في تمام الساعة 7:15 بتوقيت السعودية، 6:15 بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة "bein sports hd2". Advertisements

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