أبطال آسيا: الهلال يسعى لحجز تذكرة النهائي من الرياض

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

يسعى الهلال السعودي لحجز تذكرة التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، عندما يستضيف السد، اليوم الثلاثاء، بملعب جامعة الملك سعود، في إياب نصف النهائي.

قطع الهلال خطوة كبيرة نحو التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما حقق فوزاً عريضاً على السد 4-1، في مباراة الذهاب التي جمعتهما بالدوحة.

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وخسر الهلال مرة واحدة على أرضه هذا العام، وكانت أمام مواطنه الأهلي في إياب دور 16، في حين أن السد لم يحقق الفوز أي فوز خارج ملعبه هذا العام، كما يمتلك فريق السد رقماً سلبياً في مواجهاته على الملاعب السعودية، خلال مشواره في دوري أبطال آسيا، بعد أن لعب 10 مباريات سابقة، لم يعرف خلالها طعم الانتصار، إذ خسر 5 مرات، وتعادل في مثلها.

ويدخل الهلال مباراة اليوم وسط معنويات عالية، بعدما حقق 4 انتصارات متتالية وضعته على قمة الدوري السعودي برصيد 19 نقطة، متفوقاً بفارق 4 نقاط عن الوحدة أقرب منافسيه.

ويتقابل الفائز في نصف نهائي غرب آسيا في الدور النهائي مع الفائز من المباراة الثانية لنصف النهائي، والخاصة بمنطقة شرق آسيا، والتي تجمع بين أوراوا ريد دايموندز الياباني، وجوانجزو الصيني.