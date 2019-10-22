شكرا لقرائتكم المقاولون: طاهر محمد طاهر لن يرحل للأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف المقاولون العرب عن موقف طاهر محمد طاهر صانع ألعاب ذئاب الجبل، خلال الفترة المقبلة بعد انتشار أنباء عن تجدد مفاوضات النادي الأهلي مع لاعب المقاولون مجدداً.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب في تصريحات لـ "الخليج 365"، أن النادي ليس لديه أي نية للتفريط في صانع ألعابه خلال الميركاتو الشتوي القادم إلا للإحتراف الخارجي وبعرض يليق باللعب والنادي.

ويمتد عقد طاهر محمد طاهر مع المقاولون العرب لمدة ثلاث سنوات، بعدما نجح مسئولوا ذئاب الجبل في تجديد عقد صانع ألعاب الفريق قبل انطلاق الميركاتو الصيفي الماضي، والذي شهد بداية مفاوضات النادي الأهلي مع طاهر.

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ويستعد المقاولون لمباراة الجونة التي ستقام يوم 27 من أكتوبر الجاري في الجولة السادسة للدوري.

وعقد عماد النحاس المدير الفني اجتماع مع اللاعبين طالبهم فيها بإغلاق ملف مباراة الزمالك والتركيز في استعادة الانتصارات خاصة أن الفريق يمتلك لاعبين مميزين.