شكرا لقرائتكم مندوب شركة إسبانية يصل القاهرة للحصول على مقاسات وجه مهاجم الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويؤدى مروان محسن في الوقت الحالي تدريبات تأهيلية في الجيم على هامش التدريبات الجماعية لفريقه، كما يخوض اجزاء بسيطة من تدريبات الكرة دون التحامات مع زملائه بتوصية من خالد محمود طبيب الفريق نظراً لمعاناته من كسر في عظمة الوجه.
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