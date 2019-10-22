شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يختتم استعداداته لمواجهة الجزيرة الإماراتى فى البطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وخصص ميودراج تدريبات خاصة لثلاثى الفريق همام طارق وعبدالرحمن مجدى وأحمد مدبولى على الضربات الثابتة خلال المران الرئيسى. ويحرص جهاز الدراويش على تحفيظ اللاعبين مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية تمهيدا لتنفيذها فى المباراة. وأعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى قائمة لاعبيه المبدئية، لملاقاة الجزيرة الإماراتى فى ذهاب دور الــ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال. وشهدت القائمة استدعاء محمد عمار مدافع شباب الدراويش للمرة الأولى مع عودة الغينى بيكيتى سيلفا Advertisements وجاءت قائمة اللاعبين كالتالى : حراسة المرمى: محمد مجدى، محمد فوزى، محمود عبد المنصف. خط الدفاع: باهر المحمدى – محمد مجدى – محمد هاشم – أسامة إبراهيم – أحمد أيمن – محمد عمار . خط الوسط: عماد حمدى – محمد بيومى – أحمد مدبولى – همام طارق – عبد الرحمن مجدى – بيكيتى سيلفا – مدحت فقوسة – محمد الضرف. خط الهجوم: وجيه عبد الحكيم – شيلونجو – محمد حمدى زكى – محمد الشامى – حازم مرسى.

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