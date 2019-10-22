شكرا لقرائتكم انطلاق منافسات الجولة السابعة بدوري الجمهورية للناشئين اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات الجولة السابعة بدوري الجمهورية للناشئين مواليد 2003، والتي تشهد عدة مباريات مثيرة، وأربزها مواجهة الأهلي وإف سي مصر والتي تقام بمقر القلعة الحمراء في مدينة نصر، ولقاء الزمالك والمقاولون والذي يستضيفه ملعب الجبل الجبل الأخضر.

كانت الجولة الماضية قد شهدت فوز الأهلي بخماسية على طنطا، حيث رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 16 بعد خمس انتصارات وتعادل ليحتل المركز الثاني بجدول الدوري ، كما رفع انبي رصيده للنقطة 18 محققا العلامة الكاملة في صدارة جدول المسابقة.

وجاءت مباريات الجولة السابعة كالتالي:

الاسماعيلي x الجونة

وادي دجلة x طنطا

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الأهلي x إف سي مصر

طلائع الجيش x حرس الحدود

المقاولون x الزمالك

مصر المقاصة x الاتحاد السكندري

إنبي x المصري