شكرا لقرائتكم انطلاق منافسات الجولة السابعة بدوري الجمهورية للناشئين اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاءت مباريات الجولة السابعة كالتالي:
الاسماعيلي x الجونة
وادي دجلة x طنطا
الأهلي x إف سي مصر
طلائع الجيش x حرس الحدود
المقاولون x الزمالك
مصر المقاصة x الاتحاد السكندري
إنبي x المصري
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق منافسات الجولة السابعة بدوري الجمهورية للناشئين اليوم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.