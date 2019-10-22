شكرا لقرائتكم 3 لاعبين ينتظرون فرمان فايلر قبل الانضمام للأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للاهلى مناقشة ملف الصفقات الجديدة التي من المفترض أن يبرمها الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، مستغلاً فترة توقف بطولة الدوري العام لمدة شهر بسبب ارتباطات المنتخب الأولمبي والأول.

ووفقاً لمصدر داخل جهاز الكرة بالأهلي فإن هناك عدداً من اللاعبين تم عرضهم مبكراً على المدرب السويسري لإتخاذ قرار بشأنهم قبل الميركاتو الشتوى القادم وهم طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب ونبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز ومنتخبنا الوطني بالإضافة لأحد المهاجمين الأفارقة، والذي سيكون التعاقد معه مرهون بتسويق واحد من الخماسي الأجنبي المقيد في قائمة الفريق.

ورفض فايلر طوال الفترة الماضية الالتفات لأى ملف بخلاف مباريات الفريق المتلاحقة بما فيها ملف الصفقات الجديدة، إلا أن المدرب السويسري فتح الباب أمام تحديد احتياجاته الفنية مستغلاً فترة توقف الدوري العام.

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