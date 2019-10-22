الموجز
نشر رمضان صبحي، لاعب النادي الأهلي، الصورة الأولى له مع ابنه زين، الذي رزق به منذ حوالي شهر، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام".
وتفاعل عدد من أصدقاء رمضان صبحي على الصورة، حيث علقت الفنانة مها أحمد على الصورة قائلة: "الله أكبر.. ما شاء الله ربنا يبارك فيكم ويحميكم ويخليكم لبعض.. ربنا يبعد عنكم العين".
كانت هذه تفاصيل خبر أول صورة لـ" زين" ابن رمضان صبحي مع وزوجته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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