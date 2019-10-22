شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: لا نية للتنازل عن طاهر فى يناير إلا لعرض احترافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المقاولون العرب عن موقف طاهر محمد طاهر صانع ألعاب ذئاب الجبل، خلال الفترة المقبلة بعد انتشار أنباء عن تجدد مفاوضات النادى الأهلى مع لاعب المقاولون مجدداً.

وأكد المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن النادى ليس لديه أى نية للتفريط فى صانع ألعابه خلال الميركاتو الشتوى القادم إلا للاحتراف الخارجى وبعرض يليق باللعب والنادى.

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ويمتد عقد طاهر محمد طاهر مع المقاولون العرب لمدة ثلاث سنوات، بعدما نجح مسئولوا ذئاب الجبل فى تجديد عقد صانع ألعاب الفريق قبل انطلاق الميركاتو الصيفى الماضى، والذى شهد بداية مفاوضات النادى الأهلى مع طاهر.

ويستعد المقاولون لمباراة الجونة التى ستقام يوم 27 من أكتوبر الجارى فى الجولة السادسة للدورى.

وعقد عماد النحاس المدير الفنى اجتماع مع اللاعبين طالبهم فيها بإغلاق ملف مباراة الزمالك والتركيز فى استعادة الانتصارات، خاصة أن الفريق يمتلك لاعبين مميزين.