شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يجتمع مع اللجنة الخماسية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد وزير الشباب والرياضة جلسة مع أعضاء اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، اليوم، لمناقشة أزمة مباراة الأهلى والجونة.

وكشف مصدر مسئول فى وزارة الشباب والرياضة أن الوزير سيعقد جلسات مع كل أطراف الأزمة، حيث عقد أمس جلسة مع الأهلى، ومن المقرر أن يعقد جلسة اليوم مع اللجنة الخماسية للوصول إلى حل نهائى، وصيغة ترضى جميع الأطراف.

ومن المنتظر تحديد مكان الجلسة سواء فى وزارة الرياضة أو فى اتحاد الكرة، إلا أن الأرجح أن تقام بالوزارة.

كان وزير الرياضة قد عقد جلسة مع مجلس الأهلى فى منزل الخطيب وحضر الجلسة أعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء، لمناقشة ملف الأزمة، خاصة بعدما أصدر الأهلى بيانًا يؤكد فيه عدم مواجهة الجونة لحين خوض مباراة القمة أمام الزمالك التى كان مقررًا إقامتها السبت الماضى، وتم تأجيلها لدواعٍ أمنية.