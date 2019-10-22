شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب تطلق النسخة 4 من مسابقة " الحلم المصري" لذوي القدرات والهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، النسخة الرابعة من مسابقة"الحلم المصري"الثقافية والفنية والرياضية، والتي تنفذها الوزارة خلال الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر الجاري بالمدينة الشبابية بأبي قيربالإسكندرية، بإجمالي (1400) مشارك مقسمة على فوجين.

يضم الفوج الأول من مسابقة "الحلم المصري" محافظات( بني سويف، الوادي الجديد، البحر الأحمر، جنوب سيناء، مطروح، القليوبية، السويس، الجيزة، الاسكندرية، اسيوط، القاهرة، المنيا، البحيرة )، والذي ينفذ خلال الفترة من (20-24) اكتوبر الجاري، بإجمالي (700) مشارك في مختلف الإعاقات (إعاقة سمعية، إعاقة بصرية، إعاقة ذهنية، إعاقة حركية).

يضم الفوج الثاني محافظات ( الغربية، الإسماعيلية، كفر الشيخ، الشرقية، المنوفية، أسوان، قنا، شمال سيناء، بورسعيد، الأقصر، دمياط، الدقهلية، الفيوم، سوهاج)، سيتم تنفيذه خلال الفترة من (25-29) اكتوبرالجاري. يتنافس المشاركون في المسابقة في مجالات "الفن التعبيري، الرواية، القصة، المسرح، إلقاء الشعر، الغناء الفردي، كورال، تأليف الشعر، عزف فردي، الإنشاد الديني".

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تهدف المسابقة إلى دمج ذوي القدرات والهمم في المجتمع، تنمية المواهب والقدرات لدى شريحة ذوي الهمم، واكتشاف المواهب لدى شريحة ذوي الهمم بمختلف محافظات الجمهورية، وإبراز دور الدولة في احتواء تلك الشريحة التي تستحق الرعاية الكاملة، علاوة على زيادة الانتماء لدى ذوي الهمم وغرس القيم والمثل لديهم.

يحضرفعاليات المسابقة الدكتور وليد رجب والدكتور محمد عبد الستار عضوا مكتب ذوي القدرات والهمم بوزارة الشباب والرياضة، هدى أبو ضيف من الإدارة العامة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بوزارة الشباب والرياضة.