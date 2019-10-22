شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع حاسم فى الانتاج الحربى لبحث التظلم ضد لجنة الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد ظهر اليوم الثلاثاء، اللواء أشرف عامر رئيس نادى الانتاج الحربى اجتماعاً مع خالد مهدى مديرالكرة بالفريق لبحث الخطوات التصعيدية المنتظراتخاذها ضد لجنة الحكام بإتحاد الكرة.

وكان خالد مهدي، قد أكد أن ناديه بصدد تقديم مذكرة احتجاج للجنة الخماسية باتحاد الكرة ضد الأداء التحكيمي قائلا: " لن نقف مكتوفى الأيدى أمام محاولات البعض لعرقلة مسيرة الإنتاج الحربى، نعى جيدًا الفارق بين الأخطاء البشرية للحكام والأخطاء المتعمدة"

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وتلقى الإنتاج الحربي الهزيمة أمام بيراميدز بنتيجة 3-2، حيث سجل عبدالله السعيد الهدف الأول لبيراميدزفي الدقيقة 40 وعزز إيريك تراوي التقدم لفريقه في الدقيقة 45، وأحرزعبدالله السعيد الهدف الثاني له في المباراة والثالث لبيراميدز في الدقيقة 65، فيما سجل معاذ الحناوي الهدف الأول للإنتاج في الدقيقة 79 من ركلة جزاء، وقلص محمد فييرا الفارق للعجلات الحربية في الدقيقة 83 فى المباراة التى جرت على استاد السلام بالجولة الخامسة للدورى، وحقق الإنتاج الحربى فوزين وتلقى ثلاثة هزائم منذ انطلاق مسابقة الدورى الممتاز.

يحتل فريق بيراميدز صدارة ترتيب جدول الدورى مؤقتًا برصيد 11 نقطة، فيما تجمد رصيد الإنتاج الحربى عند النقطة رقم 6 فى المركز التاسع.