شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب إسباني يصل القاهرة للحصول على مقاسات وجه مهاجم الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل مندوب من إحدى الشركات الطبية الإسبانية للقاهرة خلال الساعات القادمة، للحصول على مقاسات وجه مروان محسن مهاجم الأهلى، تمهيداً لصناعة قناع طبي خاص به وارتدائه بعد العودة لتدريبات الأهلي، وذلك بعد خضوعه لجراحة في الوجه بسبب الإصابة التي لحقت به في مباراة الأهلي أمام سموحة في الجولة الاولى من منافسات الدوري الممتاز.

ويؤدى مروان محسن في الوقت الحالي تدريبات تأهيلية في الجيم على هامش التدريبات الجماعية لفريقه، كما يخوض يؤدي بعض تدريبات الكرة دون التحامات مع زملائه بتوصية من خالد محمود طبيب الفريق، نظراً لمعاناته من كسر في عظمة الوجه.

ودخل مهاجم الأهلى في مرحلة متقدمة من البرنامج التأهيلي اشتمل على التدريب بالكرة ــ بتحفظ ــ على أن يبدأ مرحلة أخرى في طريق العودة للملاعب بعد وصول القناع الطبي والذى سيرتديه خلال التدريبات والمباريات الرسمية فقط.